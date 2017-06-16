Каждый пятый россиянин решил воздержаться от летнего отдыха в этом году - опрос

Отдыхать этим летом россияне собираются на даче (20%) или дома, занимаясь своими делами (21%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Не поедут отдыхать 20% россиян (26% год назад), показал опрос, проведенный 19-22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

По 8% респондентов хотят провести летний отпуск в другом городе/селе России или на Черноморском побережье Кавказа. Еще по 4% решили поехать за границу или в Крым.

Не определились с планами на летний отдых 19% участников опроса.

Отвечая на вопрос о том, где будут отдыхать этим летом их несовершеннолетние дети/внуки, 41% россиян сообщил, что те останутся дома.

Дети 18% респондентов поедут на дачу, 10% - отправятся с родственниками в другое место в России, 8% - на Черноморское побережье Кавказа.

Еще 7% респондентов планируют отправить своих детей/внуков в детский лагерь отдыха, а 4% поедут с родителями за рубеж.