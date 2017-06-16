Россия вынуждена заниматься своей технологической безопасностью - Путин

Россия предпринимает шаги для обеспечения технологической безопасности, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну в фильме, четвертая часть которого была показана в четверг на телеканале Showtime.

"Мы с начала 90-х годов исходили из того, что холодная война закончилась. Мы считали, что нет никакой необходимости предпринимать какие-то дополнительные меры защиты, потому что мы органичная часть мирового сообщества. Собственного оборудования практически не было построено", - сказал российский лидер.

"Поэтому наши компании и государственные учреждения, административные покупали все подряд: и железо, и программное обеспечение. У нас очень много и европейского оборудования, и американского. Даже в спецслужбах и в министерстве обороны", - продолжил он.

В.Путин отметил, что "в последнее время Россия, конечно, начала осознавать эту угрозу".

"И, конечно, мы задумались на тему того, как нам обеспечить и технологическую независимость, и безопасность. Мы, конечно, думаем над этим и предпринимаем определенные шаги", - подчеркнул он.