Путин сравнил последние дни администрации Обамы с советским Политбюро

Поведение администрации экс-президента США Барака Обамы под конец его срока в Белом Доме напоминало деятельность советского Политбюро ЦК КПСС, считает президент РФ Владимир Путин.
"Честно говоря, я не хочу никого задеть, как-то обидеть, но то, что происходило в последние дни, мне внешне напоминало деятельность советского Политбюро ЦК КПСС, когда они друг друга награждали орденами и звездами. Особенно когда они награждали друг друга орденами", - сказал он в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну в фильме, четвертая часть которого была показана в четверг на телеканале Showtime.
"Это было очень смешно, честно говоря. Для меня тогда стало ясно, что у них не остается времени для принятия каких-то серьезных решений", - подчеркнул российский лидер.
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