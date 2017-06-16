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СНГ 16.06.2017 10:44

Путин сравнил последние дни администрации Обамы с советским Политбюро

Поведение администрации экс-президента США Барака Обамы под конец его срока в Белом Доме напоминало деятельность советского Политбюро ЦК КПСС, считает президент РФ Владимир Путин.

"Честно говоря, я не хочу никого задеть, как-то обидеть, но то, что происходило в последние дни, мне внешне напоминало деятельность советского Политбюро ЦК КПСС, когда они друг друга награждали орденами и звездами. Особенно когда они награждали друг друга орденами", - сказал он в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну в фильме, четвертая часть которого была показана в четверг на телеканале Showtime.

"Это было очень смешно, честно говоря. Для меня тогда стало ясно, что у них не остается времени для принятия каких-то серьезных решений", - подчеркнул российский лидер.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, ОБАМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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