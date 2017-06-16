Акционеры азербайджанского AtaBank в июле обсудят итоги 2016г

Общее годовое собрание акционеров азербайджанского «AtaBank» состоится 31 июля 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

"В повестку дня заседания включены утверждение: отчета правления и Наблюдательного совета банка по итогам деятельности в 2016 году; финансовой отчетности за 2016 год", - отметили в банке.

Кроме этого, будет обсуждаться вопрос распределения чистой прибыли, полученной по итогам 2016 года.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль AtaBank по итогам деятельности в 2016 году составила 340,38 тыс. манатов.

ОАО AtaBank создан в 1994 году и входит в 10 ведущих банков Азербайджана.

А.Азизов