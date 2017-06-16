Цены на нефть завершают падением 4-ю неделю подряд, Brent торгуется ниже $47 за баррель

Цены на нефть стабильны в пятницу около минимальных уровней за 7 месяцев, пишет MarketWatch.

Рынок завершает существенным снижением четвертую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения цен с августа 2015 года, на сохраняющихся сомнениях экспертов в возможности быстрого сокращения глобальных запасов нефти.

С начала этой недели Brent подешевела на 2,6%, WTI - на 3,1%.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 поднялась на $0,04 (0,09%) - до $46,96 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы упали в цене на $0,08 (0,17%) - до $46,92 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,02 (0,04%) - до $44,48 за баррель. Контракт подешевел на $0,27 (0,6%) - до $44,46 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Рост добычи нефти в США ставит под угрозу усилия государств ОПЕК, предпринимаемые для сокращения мировых запасов нефти. Ограничение производства нефти странами ОПЕК+ с января текущего года пока не принесло желаемого результата, отмечают эксперты.

Согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованным ранее на этой неделе, добыча нефти за пределами ОПЕК, главным образом в США, вырастет в 2018 году на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как глобальный спрос на нефть повысится лишь на 1,4 млн б/с.

Давление на нефтяной рынок в пятницу могут оказать данные Baker Hughes, если они укажут на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам 22-й недели подряд.