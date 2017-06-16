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Бизнес и законодательство 16.06.2017 09:18

Банки в Азербайджане хотят участвовать в обсуждениях любых предложений, касающихся изменений в законах в части банковских процессов – глава АБА

Банковский сектор Азербайджана заинтересован в участии в обсуждениях на начальной стадии любых предложений, касающихся изменений законодательства, связанных с банками, заявил глава Ассоциации банков (АБА) Закир Нуриев.

Представители Экспертной группы АБА "По платежным системам и альтернативным каналам услуг", Министерства налогов, Палаты по надзору за финансовым рынком провели встречу с целью обсуждения вопросов, касающихся взаимоотношений банк-клиент при налогообложении.

З.Нуриев на встрече подчеркнул заинтересованность в участии в обсуждениях на начальной стадии любых предложений, касающихся изменений законодательства и затрагивающих банковские процессы. По его мнению, это позволит более эффективно исполнять принятые решения и касающиеся банковских процессов.

Кроме этого, участники встречи обсудили вопросы налогообложения покупок за рубежом по интернету, особенно кодов MCC (Merchant Category Code). В частности, участники встречи выразили необходимость разработки механизма, который позволит периодически менять эти коды.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, НАЛОГИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]