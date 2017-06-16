Евро подешевел к манату до 1,8971AZN/ 1EURO

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 июня сохранил на уровне 1,7023 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 16 июня ЦБА установил на уровне 1,8971 манат/1EUR (14 июня – 1,9092 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 июня установил на уровне 0,0294 манат/1RUB (14 июня - 0,0299 манат/1RUB).

Н.Аббасова