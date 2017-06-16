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Туризм 16.06.2017 09:32

Граждане Азербайджана совершили в I квартале более 180 тыс. турпоездок в Россию

Российское аналитическое агентство «ТурСтат» отмечает сокращение числа туристических поездок из Азербайджана в Россию.

«Из Азербайджана в Россию совершено 181 тыс. туристских поездок в I квартале 2017 года, что на 16% меньше, чем годом ранее», - говорится в статистике, представленной «ТурСтат».

В целом, Азербайджан входит в первую тройку государств СНГ, из которых в январе-марте текущего года было совершено наибольшее число турпоездок в Россию.

Топ-10 стран въездного туризма в Россию по числу въездных туристских поездок в Россию по итогам I квартала 2017 года составили: Украина (1,578 млн поездок), Казахстан (657 тыс.), Финляндия (234 тыс.), Польша (189 тыс.), Китай (183 тыс.), Азербайджан (181 тыс.), Армения (131 тыс.), Молдавия (107 тыс.), Узбекистан (99 тыс.).

Всего в январе-марте в Россию совершено 4,4 млн туристских поездок иностранных граждан, что на 2,5% меньше, чем в первом квартале 2016 года (4,5 млн).

В 2016 году в Россию было совершено 25 млн въездных туристских поездок иностранцев.

Р.Бабаев

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Тэги: СНГ, РОССИЯ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]