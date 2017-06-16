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Внешняя политика 16.06.2017 10:02

Глава МИД Колумбии прибыла с рабочим визитом в Азербайджан

Министр иностранных дел Колумбии Мария Анхела Ольгин прибыла в пятницу с рабочим визитом в Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Во время визита М.Х.Ольгин проведет 16 июня встречу с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым», - подчеркивается в сообщении.

В рамках визита, который продлится до 19 июня, предусмотрен визит главы МИД Колумбии в регионы Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: КОЛУМБИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]