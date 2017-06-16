Глава МИД Колумбии прибыла с рабочим визитом в Азербайджан

Министр иностранных дел Колумбии Мария Анхела Ольгин прибыла в пятницу с рабочим визитом в Азербайджан, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Во время визита М.Х.Ольгин проведет 16 июня встречу с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым», - подчеркивается в сообщении.

В рамках визита, который продлится до 19 июня, предусмотрен визит главы МИД Колумбии в регионы Азербайджана.

Р.Бабаев