Население Азербайджана в январе-мае увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2%

Население Азербайджана приобрело в январе-мае 2017 года в объектах торговли потребительских товаров на сумму 12 млрд 918,3 манатов, что на 1,9% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 6,5 млрд манатов (рост по сравнению с январем-маем 2016г на 0,8%), на непродовольственные товары – 6,4 млрд манатов (рост на 2,9%).

По данным комитета, за отчетный период 45,2% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,3% - напитки и табачные изделия, 18% - текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,3% - электроприборы, 5% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 18,2% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров в январе-апреле составили 134,5 манат, на покупку непродовольственных товаров - 131,7 манат.

Н.Аббасова