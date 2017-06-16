Азербайджанскому Xalq Bank потребуются дополнительные расходы на резервирование - Moody`s

Азербайджанский Xalq Bank выполняет требования регулятора к адекватности капитала, отмечает рейтинговое агентство Moody`s.

«По данным банка на 1 мая, коэффициент достаточности капитала первого уровня составил 14,5%, коэффициент достаточности капитала – 15,4%, что значительно превышает минимальные требования регулятора – 5% и 10% соответственно», - подчеркивает агентство.

Тем не менее, Moody`s расценивает капитализацию Xalq Bank «скромной» в контексте относительного низкого уровня резервов.

«К концу 2016 года доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле банка составила 14,7%, доля реструктурированных кредитов – 24,6%», - указывает агентство.

Moody`s полагает, что кредитный портфель банка потребует дополнительные расходы на резервирование в течение следующих 12-18 месяцев, поскольку резервы на покрытие потерь по кредитам и ссудам на уровне 7,9% окажутся недостаточными для покрытия кредитных рисков.

«Согласно базовому сценарию, банк будет незначительно прибыльным или безубыточным из-за повышенных кредитных затрат», - говорится в сообщении.

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица

А.Ахундов