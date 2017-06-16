Международное рейтинговое агентство Moody`s ожидает, что азербайджанский Bank of Baku останется убыточным в ближайшие 12-18 месяцев.
«Moody`s ожидает, что Bank of Baku останется убыточным в ближайшие 12-18 месяцев и, следовательно, это потребует вложения в акционерный капитал для соответствия нормативным требованиям», - отмечается в сообщении агентства.
Агентство отмечает, что бизнес-модель банка, ориентированная на необеспеченное потребительское кредитование с высоким уровнем риска, не является устойчивой в нынешних условиях.
«Чистый убыток Bank of Baku по итогам 2016 года составил 15,3 млн манатов, по итогам января-апреля 2017 года – 16,8 млн манатов, что вызвано возросшими расходами на резервы по кредитам и сокращением кредитного портфеля. В результате, по состоянию на 1 мая, капитал банка сократился до 53,7 млн манатов, что ненамного превышает минимальное требование регулятора на уровне 50 млн манатов», - говорится в сообщении.
Bank of Baku был создан в 1994 году и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.
А.Ахундов
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