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Карабахский конфликт 16.06.2017 10:44

Военный потенциал Нахчывана будет укрепляться – глава Минобороны Азербайджана

Баку придает особое значение усилению военного потенциала Нахчыванской Автономной Республики, заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.

«Под руководством президента, Верховного главнокомандующего Азербайджана в стране реализуются последовательные меры в сфере армейского строительства. В рамках этих работ особое внимание уделяется усилению военного потенциала Нахчыванской Автономной Республики», - подчеркнул З.Гасанов, наблюдая за завершившимися в Нахчыванской АР совместными учениями военными учениями ВС Азербайджана и Турции.

Министр отметил, что сегодня Отдельная общевойсковая армия НАР обладает высокой боеспособностью и способна дать достойный ответ врагу. «Враг должен знать, что на защите Нахчывана стоит самая профессиональная армия», - добавил З.Гасанов.

Р.Бабаев

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Тэги: НАХЧЫВАН, АРМИЯ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]