Военный потенциал Нахчывана будет укрепляться – глава Минобороны Азербайджана

Баку придает особое значение усилению военного потенциала Нахчыванской Автономной Республики, заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.

«Под руководством президента, Верховного главнокомандующего Азербайджана в стране реализуются последовательные меры в сфере армейского строительства. В рамках этих работ особое внимание уделяется усилению военного потенциала Нахчыванской Автономной Республики», - подчеркнул З.Гасанов, наблюдая за завершившимися в Нахчыванской АР совместными учениями военными учениями ВС Азербайджана и Турции.

Министр отметил, что сегодня Отдельная общевойсковая армия НАР обладает высокой боеспособностью и способна дать достойный ответ врагу. «Враг должен знать, что на защите Нахчывана стоит самая профессиональная армия», - добавил З.Гасанов.

Р.Бабаев