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Регион 16.06.2017 15:13

Ливень вызвал наводнения в четырех районах на западе Грузии

Проливные дожди с градом, которые с начала лета создали серьезные проблемы в Тбилиси и ряде регионов в Восточной Грузии, минувшей ночью причинили ущерб и на западе страны.

Как сообщают в пятницу грузинские СМИ, сильный дождь, временами переходящий в ливень, на этот раз наводнил города и села на территории Цаленджихского, Хобского, Мартвильского и Зугдидского муниципалитетов региона Самегрело-Земо Сванетия.

Во многих местах водные потоки повредили дороги, затопили первые этажи домов и дворы, повредили линии электропередач, почти полностью уничтожили сельскохозяйственные угодья местных жителей.

На дорогу, соединяющую села Лиа и Джвари в Цаленджихском районе, сошел оползень, отрезав жителей этих сел от внешнего мира. В ряде мест потребовалась эвакуация людей. Вышедшие из берегов реки затопили мосты, разрушили внутрисельские дороги в Хобском и Мартвильском районах, несколько часов было парализовано автомобильное движение на трассе Хоби-Саджиджао.

По информации СМИ, всю ночь на местах были мобилизованы бригады спасателей и патрульная полиция. С утра представители администрации региона Самегрело-Земо Сванетия, а также районных властей приступили к подсчету нанесенного стихией ущерба.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НЕПОГОДА, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]