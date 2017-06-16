Ливень вызвал наводнения в четырех районах на западе Грузии

Проливные дожди с градом, которые с начала лета создали серьезные проблемы в Тбилиси и ряде регионов в Восточной Грузии, минувшей ночью причинили ущерб и на западе страны.

Как сообщают в пятницу грузинские СМИ, сильный дождь, временами переходящий в ливень, на этот раз наводнил города и села на территории Цаленджихского, Хобского, Мартвильского и Зугдидского муниципалитетов региона Самегрело-Земо Сванетия.

Во многих местах водные потоки повредили дороги, затопили первые этажи домов и дворы, повредили линии электропередач, почти полностью уничтожили сельскохозяйственные угодья местных жителей.

На дорогу, соединяющую села Лиа и Джвари в Цаленджихском районе, сошел оползень, отрезав жителей этих сел от внешнего мира. В ряде мест потребовалась эвакуация людей. Вышедшие из берегов реки затопили мосты, разрушили внутрисельские дороги в Хобском и Мартвильском районах, несколько часов было парализовано автомобильное движение на трассе Хоби-Саджиджао.

По информации СМИ, всю ночь на местах были мобилизованы бригады спасателей и патрульная полиция. С утра представители администрации региона Самегрело-Земо Сванетия, а также районных властей приступили к подсчету нанесенного стихией ущерба.