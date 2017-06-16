Лаврова удивила озабоченность Тиллерсона сближением России и Турции

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил недоумение в связи с тем, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил озабоченность сближением России и Турции.

"Насчёт заявления Рекса Тиллерсона, я тоже удивился, когда прочитал о том, что он выразил обеспокоенность сближением России и Турции. Непонятно, о чем идёт речь, потому что Россия и Турция - соседи, Россия и Турция развивают свое двустороннее сотрудничество, успешно преодолев известный период охлаждения", - сказал С.Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом.

"Каким аспектом нашего сближения Рекс Тиллерсон озабочен, я не знаю, я, по крайней мере, в отношениях с Турецкой республикой ни в двустороннем компоненте, ни в наших многосторонних совместных действиях, не вижу каких-либо аспектов, которые могли бы вызывать озабоченность у тех, кто искренне заинтересован в продвижении на международной арене равноправного взаимовыгодного взаимодействия между всеми заинтересованными странами на основе общепризнанных норм международного права", - отметил министр.