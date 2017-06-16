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Регион 16.06.2017 15:25

Лаврова удивила озабоченность Тиллерсона сближением России и Турции

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил недоумение в связи с тем, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил озабоченность сближением России и Турции.

"Насчёт заявления Рекса Тиллерсона, я тоже удивился, когда прочитал о том, что он выразил обеспокоенность сближением России и Турции. Непонятно, о чем идёт речь, потому что Россия и Турция - соседи, Россия и Турция развивают свое двустороннее сотрудничество, успешно преодолев известный период охлаждения", - сказал С.Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Лаоса Салемсаем Коммаситом.

"Каким аспектом нашего сближения Рекс Тиллерсон озабочен, я не знаю, я, по крайней мере, в отношениях с Турецкой республикой ни в двустороннем компоненте, ни в наших многосторонних совместных действиях, не вижу каких-либо аспектов, которые могли бы вызывать озабоченность у тех, кто искренне заинтересован в продвижении на международной арене равноправного взаимовыгодного взаимодействия между всеми заинтересованными странами на основе общепризнанных норм международного права", - отметил министр.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]