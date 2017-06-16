Меркель согласна с главой МИД, раскритиковавшим проект США о новых антироссийских санкциях

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает необоснованными новые ограничительные меры против России, одобренные сенатом США, заявил в пятницу представитель канцлера Штеффен Зайберт.

"Это было своевольным решением сената США. Такого быть не должно", - сказал он журналистам в Берлине.

Накануне министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн в совместном заявлении резко раскритиковали новые санкции против России, одобренные сенатом США, поскольку они могут затронуть европейские компании.