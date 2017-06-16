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Дальнее зарубежье 16.06.2017 15:45

Меркель согласна с главой МИД, раскритиковавшим проект США о новых антироссийских санкциях

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает необоснованными новые ограничительные меры против России, одобренные сенатом США, заявил в пятницу представитель канцлера Штеффен Зайберт.

"Это было своевольным решением сената США. Такого быть не должно", - сказал он журналистам в Берлине.

Накануне министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн в совместном заявлении резко раскритиковали новые санкции против России, одобренные сенатом США, поскольку они могут затронуть европейские компании.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]