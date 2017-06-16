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Карабахский конфликт 16.06.2017 14:53

МГ ОБСЕ не должна использовать принцип права на самоопределении при карабахском урегулировании - эксперт

Урегулированию армяно-азербайджанского конфликта мешает вмешательство внешних сил, считает профессор Института международного права, мира и вооруженных конфликтов при Бохумском университете Германии Ханс-Йоахим Хайнце.

"Армяне Нагорного Карабаха не имеют никакого права на провозглашение независимого государства, так как они уже имеют свое государство в лице Армении"- заявил Х.Хайнце агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, если подходить к конфликтам с подобной логикой, то это будет конец системе международных отношений. "Если подходить к вопросу с такой логикой, то в мире должно быть свыше 3 тыс. государств, а это означает конец системе международных отношений. С другой стороны, так называемый «НКР» создан в результате интервенции Армении, и в этой связи армяне Нагорного Карабаха не имеют права на самоопределение на территории Нагорного Карабаха. Они здесь (в Азербайджане - ИФ) имеют права только как национальное меньшинство", - отметил он.

Он подчеркнул, что власти Азербайджана должны защищать права армян Нагорного Карабаха именно как национального меньшинства после урегулирования конфликта, что неоднократно заявлялось официальным Баку.

"Я всегда критикую Минскую группу ОБСЕ за упоминание принципа права на самоопределение наряду с принципом обеспечения территориальной целостности Азербайджана. Они не должны брать за основу принцип самоопределения, так как, еще раз повторюсь, армяне Карабаха не имеют права на этот принцип",- подчеркнул эксперт.

По его словам, решение проблемы напрямую зависит от конфликтующих сторон. "Урегулирование конфликта зависит от Армении и Азербайджана. Они должны лучше узнать друг друга, устранить имеющиеся в отношении друг друга стереотипы. Решение невозможно в результате вмешательства извне", - сказал Х.Хайнце.

Профессор также отметил, что урегулирование армяно-азербайджанского конфликта затягивается из-за вмешательства внешних сил. "Я согласен с мнением, что конфликт не решается из-за внешнего вмешательства. С одной сторона Россия имеет военную базу на территории Армении, что делает Ереван зависимым от Москвы. Поэтому Россия довольна нынешнем состоянием проблемы. С другой стороны Запад, заинтересованный в получении углеводородов из Азербайджана, не беспокоит тот факт, что граждане этой страны страдают от конфликта. Поэтому стороны конфликта, в том числе на уровне гражданского общества, должны напрямую говорить друг с другом, начав обсуждения с самых корней проблемы", - подчеркнул он.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ЭКСПЕРТ, МНЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]