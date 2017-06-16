Еврокомиссия подтвердила начало переговоров по Brexit 19 июня

Первый тур переговоров ЕС и Великобритании по Brexit должен пройти 19 июня, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева. "Мишель Барнье, главный переговорщик комиссии, и Дэвид Дэвис, государственный секретарь по вопросам выхода Соединенного королевства из союза договорились вчера запустить в понедельник переговоры по статье 50 (договора о ЕС о выходе из Евросоюза - ИФ), то есть в понедельник 19 июня", - заявила пресс-секретарь.

В коммюнике Еврокомиссии говорится, что это стало итогом подготовительных "переговоров о переговорах", состоявшихся на этой неделе на уровне соответствующих служб между Еврокомиссией и Великобританией.

"Открытие переговоров на политическом уровне на следующей неделе будет сосредоточено на вопросах, касающихся прав граждан, финансового урегулирования, границы Северной Ирландии и других вопросов разделения в рамках последовательного подхода к переговорам", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудят структуру переговоров и вопросы, которые необходимо решить в ближайшие месяцы.

"Еврокомиссия уже представила Соединенному королевству свои документы о правах граждан и финансовом урегулировании и опубликовала оба текста в понедельник, 12 июня, в соответствии с политикой транспарентности комиссии", - сообщили в ЕК.

Открытие переговоров состоится в Брюсселе и будет однодневной встречей, которая начнется примерно в 11:00 местного времени и завершится днем после совместной пресс-конференции М.Барнье и Д.Дэвиса, объявила пресс-служба ЕК.