Еврокомиссия подтвердила начало переговоров по Brexit 19 июня

Первый тур переговоров ЕС и Великобритании по Brexit должен пройти 19 июня, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева. "Мишель Барнье, главный переговорщик комиссии, и Дэвид Дэвис, государственный секретарь по вопросам выхода Соединенного королевства из союза договорились вчера запустить в понедельник переговоры по статье 50 (договора о ЕС о выходе из Евросоюза - ИФ), то есть в понедельник 19 июня", - заявила пресс-секретарь.
В коммюнике Еврокомиссии говорится, что это стало итогом подготовительных "переговоров о переговорах", состоявшихся на этой неделе на уровне соответствующих служб между Еврокомиссией и Великобританией.
"Открытие переговоров на политическом уровне на следующей неделе будет сосредоточено на вопросах, касающихся прав граждан, финансового урегулирования, границы Северной Ирландии и других вопросов разделения в рамках последовательного подхода к переговорам", - отмечается в сообщении.
Стороны также обсудят структуру переговоров и вопросы, которые необходимо решить в ближайшие месяцы.
"Еврокомиссия уже представила Соединенному королевству свои документы о правах граждан и финансовом урегулировании и опубликовала оба текста в понедельник, 12 июня, в соответствии с политикой транспарентности комиссии", - сообщили в ЕК.
Открытие переговоров состоится в Брюсселе и будет однодневной встречей, которая начнется примерно в 11:00 местного времени и завершится днем после совместной пресс-конференции М.Барнье и Д.Дэвиса, объявила пресс-служба ЕК.
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