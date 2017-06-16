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Дальнее зарубежье 16.06.2017 16:30

В Эстонии завершились учения США Saber Strike

В Эстонии в пятницу завершились ежегодно проводимые в странах Балтии и Польше учения сухопутных войск США Saber Strike.

В Латвии, Литве и Польше маневры продолжатся до 24 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии.

В последней фазе учений на Центральном полигоне в Эстонии отрабатывались действия частей боевой группы НАТО при проведении атак при поддержке танков и боевых машин пехоты.

Как отметил командир 1-й бригады полковник Вейко-Велло Пальм (Veiko-Vello Palm), главной целью учений было доведение до конца интеграции боевой группы НАТО в состав бригады.

"На основании увиденного на местности могу сказать, что мы были успешны и взаимодействие частей улучшилось. Солдаты из Британии, Франции, Дании и Эстонии действовали как единая часть под руководством 1-й пехотной бригады", - сказал он.

Пехотные подразделения поддерживали танки союзников по НАТО Challenger 2 и Leclerc, боевые машины пехоты Warrior, а также находящиеся на вооружении разведывательного батальона Сил обороны Эстонии БМП CV9035EE. Сухопутные войска с воздуха поддерживали вертолеты 10-й боевой вертолетной бригады AH-64 (Apache) и UH-64 (Black Hawk).

Saber Strike - это ежегодно проводимые учения сухопутных войск США на территории стран Балтии и Польши. В этом году они проходят под руководством Латвии. Всего в них задействованы в нынешнем году военнослужащие из 20 стран НАТО и государств-партнеров. В Эстонии в маневрах, которые проходили две недели, участвовали 1,5 тыс. военнослужащих из Эстонии, Соединенного королевства, Франции, Дании и Финляндии.

В рамках учений отрабатывается также передвижение частей между Литвой и Польшей, предварительное размещение вооружений, высадка морских пехотинцев в Латвии, взаимодействие различных родов войск.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, США, УЧЕНИЯ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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