Советник Береговой охраны США может стать консультантом украинской погранслужбы

Украинская и американская стороны обсуждают возможность отправки советника Береговой охраны США для консультирования украинских пограничников.

"Отдельно американская и украинская стороны рассмотрели возможность направления долгосрочного советника Береговой охраны США в Украину", - говорится в сообщении украинского погранведомства по итогам визита делегации Госпогранслужбы Украины в США.

Визит украинской делегации во главе с первым заместителем главы Госпогранслужбы Василием Серватюком состоялся 12-16 июня 2017 года. В США делегация встретилась с замкомандующим Береговой охраны США адмиралом Чарльзом Мишелем. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, а также содействие американской стороны в реформировании Госпогранслужбы Украины.

"Во время общения В.Серватюк и Ч.Мишель обсудили широкий круг вопросов, которые касаются как развития ранее начатых инициатив, так и введения более глубокого и системного подхода в повышении возможностей морской охраны погранведомства Украины выполнять задачи по охране и обороне госграницы на море", - отметили в погранведомстве.