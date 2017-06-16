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СНГ 16.06.2017 16:11

Советник Береговой охраны США может стать консультантом украинской погранслужбы

Украинская и американская стороны обсуждают возможность отправки советника Береговой охраны США для консультирования украинских пограничников.

"Отдельно американская и украинская стороны рассмотрели возможность направления долгосрочного советника Береговой охраны США в Украину", - говорится в сообщении украинского погранведомства по итогам визита делегации Госпогранслужбы Украины в США.

Визит украинской делегации во главе с первым заместителем главы Госпогранслужбы Василием Серватюком состоялся 12-16 июня 2017 года. В США делегация встретилась с замкомандующим Береговой охраны США адмиралом Чарльзом Мишелем. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, а также содействие американской стороны в реформировании Госпогранслужбы Украины.

"Во время общения В.Серватюк и Ч.Мишель обсудили широкий круг вопросов, которые касаются как развития ранее начатых инициатив, так и введения более глубокого и системного подхода в повышении возможностей морской охраны погранведомства Украины выполнять задачи по охране и обороне госграницы на море", - отметили в погранведомстве.

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Тэги: УКРАИНА, США, ПОГРАНСЛУЖБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]