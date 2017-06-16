Советник Береговой охраны США может стать консультантом украинской погранслужбы

Украинская и американская стороны обсуждают возможность отправки советника Береговой охраны США для консультирования украинских пограничников.
"Отдельно американская и украинская стороны рассмотрели возможность направления долгосрочного советника Береговой охраны США в Украину", - говорится в сообщении украинского погранведомства по итогам визита делегации Госпогранслужбы Украины в США.
Визит украинской делегации во главе с первым заместителем главы Госпогранслужбы Василием Серватюком состоялся 12-16 июня 2017 года. В США делегация встретилась с замкомандующим Береговой охраны США адмиралом Чарльзом Мишелем. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, а также содействие американской стороны в реформировании Госпогранслужбы Украины.
"Во время общения В.Серватюк и Ч.Мишель обсудили широкий круг вопросов, которые касаются как развития ранее начатых инициатив, так и введения более глубокого и системного подхода в повышении возможностей морской охраны погранведомства Украины выполнять задачи по охране и обороне госграницы на море", - отметили в погранведомстве.
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