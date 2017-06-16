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Это интересно 16.06.2017 15:16

Продажи крепкого алкоголя в мире выросли в 2016г, несмотря на спад алкогольного рынка в целом

Объем продаж алкогольных напитков в мире снизился на 1,3% в 2016 году, согласно данным отраслевой организации IWSR. Средние темпы снижения за последние пять лет составляли 0,3%.

Мировые продажи пива сократились на 1,8%, вина - на 0,1%, однако объем продаж крепких алкогольных напитков, включая виски, текилу и джин, повысился на 0,1%. Максимальный рост зафиксирован в сегменте смешанных алкогольных напитков (например, коктейли в бутылках) - на 1,6%.

Эксперты отмечают возрождение популярности крепкого алкоголя, чему отчасти способствует рост потребления коктейлей среди более молодой аудитории.

Кроме того, крепкие напитки постепенно возвращаются на телеэкраны. Так, со следующего сезона реклама крепкого алкоголя появится во время матчей Национальной футбольной лиги, чемпионата США по американскому футболу, одного из самых транслируемых видов спорта в мире.

Вместе с тем продажи пива сокращаются практически повсеместно: в США зафиксирован спад на 0,3%, в Бразилии - на 5,7%, в Китае - на 4,2%, в России - на 7,8%.

Цены на алкоголь тем временем растут, благодаря чему глобальные продажи в денежном выражении повысились в 2016 году на 4,7%, несмотря на снижение объема.

В США, крупнейшем рынке алкоголя в мире, реализация алкоголя в целом увеличилась на 0,1% в натуральном выражении, крепких напитков - выросла на 2,6%, что соответствует среднегодовому росту в данной категории за последние пять лет и в два раза превышает темпы роста продаж вина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, АЛКОГОЛЬ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]