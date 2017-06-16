Боевики из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), вероятно, активно используют гражданских лиц в Мосуле в качестве "живого щита", заявил в пятницу представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке Бруно Геддо.

"Более 100 тыс. мирных жителей могут до сих пор удерживаться боевиками в районе Старого города. Фактически они являются "живым щитом", - сказал Б.Геддо журналистам в Женеве.

"Мы знаем, что боевики ИГ забрали их (гражданских лиц - ИФ) с собой, когда покинули территории, где ранее происходили боевые действия", - добавил он.

При этом Б.Геддо подчеркнул, что мирные жители находятся "в нужде и в панике", у них почти нет еды, воды и электричества.