Боевики из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), вероятно, активно используют гражданских лиц в Мосуле в качестве "живого щита", заявил в пятницу представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке Бруно Геддо.
"Более 100 тыс. мирных жителей могут до сих пор удерживаться боевиками в районе Старого города. Фактически они являются "живым щитом", - сказал Б.Геддо журналистам в Женеве.
"Мы знаем, что боевики ИГ забрали их (гражданских лиц - ИФ) с собой, когда покинули территории, где ранее происходили боевые действия", - добавил он.
При этом Б.Геддо подчеркнул, что мирные жители находятся "в нужде и в панике", у них почти нет еды, воды и электричества.
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