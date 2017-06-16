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Дальнее зарубежье 16.06.2017 16:44

Исламисты, вероятно, используют 100 тыс. мирных жителей Мосула в качестве "живого щита" - ООН

Боевики из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), вероятно, активно используют гражданских лиц в Мосуле в качестве "живого щита", заявил в пятницу представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке Бруно Геддо.

"Более 100 тыс. мирных жителей могут до сих пор удерживаться боевиками в районе Старого города. Фактически они являются "живым щитом", - сказал Б.Геддо журналистам в Женеве.

"Мы знаем, что боевики ИГ забрали их (гражданских лиц - ИФ) с собой, когда покинули территории, где ранее происходили боевые действия", - добавил он.

При этом Б.Геддо подчеркнул, что мирные жители находятся "в нужде и в панике", у них почти нет еды, воды и электричества.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, ИГ, ЖИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]