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Дальнее зарубежье 16.06.2017 17:02

Елизавета II и принц Уильям навещают пострадавших при пожаре в Лондоне

Королева Елизавета II и принц Уильям прибыли в центр помощи, где проходят лечение пострадавшие при пожаре жилой многоэтажки в Лондоне, сообщает в пятницу Би-би-си.

Королева выразила благодарность экстренным службам и пожарным, которые принимали участие в спасательной операции, а также волонтерам.

Как ожидается, навестить пострадавших позже должна и премьер-министр Тереза Мэй, которую ранее раскритиковали британские СМИ за то, что она все еще этого не сделала.

По последним данным, жертвами пожара стали 17 человек, но окончательный список погибших может превысить 60 человек. По информации Би-би-си, пропавшими без вести в настоящее время числятся не менее 76 человек. Полиция полагает, что отыскать выживших больше не удастся.

Сильный пожар в многоэтажном жилом доме в столице Великобритании произошел накануне.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МОНАРХИ, ПОЖАР, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]