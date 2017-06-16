Елизавета II и принц Уильям навещают пострадавших при пожаре в Лондоне

Королева Елизавета II и принц Уильям прибыли в центр помощи, где проходят лечение пострадавшие при пожаре жилой многоэтажки в Лондоне, сообщает в пятницу Би-би-си.

Королева выразила благодарность экстренным службам и пожарным, которые принимали участие в спасательной операции, а также волонтерам.

Как ожидается, навестить пострадавших позже должна и премьер-министр Тереза Мэй, которую ранее раскритиковали британские СМИ за то, что она все еще этого не сделала.

По последним данным, жертвами пожара стали 17 человек, но окончательный список погибших может превысить 60 человек. По информации Би-би-си, пропавшими без вести в настоящее время числятся не менее 76 человек. Полиция полагает, что отыскать выживших больше не удастся.

Сильный пожар в многоэтажном жилом доме в столице Великобритании произошел накануне.