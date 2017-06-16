Политика Еревана по сохранению статус-кво мешает прогрессу по Карабаху – глава МИД Азербайджана

Наличие Вооруженных сил Армении на оккупированных азербайджанских территориях и направленная на сохранение имеющегося статус-кво политика Еревана мешают достижению прогресса в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Армяно-азербайджанский конфликт создают основную угрозу региону. Наличие на оккупированных территориях Вооруженных сил Армении и основанная на продление оккупации армянским руководством политика сохранения статус-кво не позволяют достичь подвижек в направлении урегулирования конфликта», - подчеркнул Э.Мамедъяров на встрече с комиссаром Европейского Союза по расширению переговоров и политике европейского соседства Йоханнесом Ханом, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Министр положительно оценил протекающие в конструктивной и интенсивной форме переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, подчеркнув, что на нынешнем этапе переговоров стороны обсуждают, в основном, политические и торговые вопросы.
«Азербайджан является надежным партнером Евросоюза», - сказал Э.Мамедъяров.
Глава МИД Азербайджана подчеркнул важность урегулирования конфликтов на основе уважения к принципам территориальной целостности и суверенитета государств в рамках общепризнанных на международном уровне границ, как это отражено в Глобальной стратегии Евросоюза по внешней политике и безопасности.
В свою очередь, Й.Хан отметил наличие прагматического сотрудничества между ЕС и Баку в сферах транспорта, торговли, связи и энергии.
Стороны обсудили перспективы развития отношений ЕС-Азербайджан и региональные вопросы, вызывающие взаимный интерес.
Р.Бабаев
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