Британский хакер признал вину в краже данных у Пентагона в 2014 году

Британский хакер Шон Кэффри в ходе заседания суда в Бирмингеме признал вину во взломе спутниковой коммуникационной системы, а также в краже личных данных сотрудников министерства обороны США, говорится в заявлении Национального криминального агентства Великобритании.

По сообщению британских СМИ, Ш.Кэффри совершил преступление в июне 2014 года, после чего выложил скриншоты личных данных сотрудников в свободный доступ в интернете.

Полиция арестовала Ш.Кэффри спустя девять месяцев после инцидента - в марте 2015 года. У него обнаружили украденные данные на жестких дисках, а также данные учетной записи, с которой была размещена украденная информация. До заседания суда британские власти не раскрывали его личность.

Пентагон оценил ущерб от атаки в $638 тыс.