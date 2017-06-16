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Дальнее зарубежье 16.06.2017 17:17

Британский хакер признал вину в краже данных у Пентагона в 2014 году

Британский хакер Шон Кэффри в ходе заседания суда в Бирмингеме признал вину во взломе спутниковой коммуникационной системы, а также в краже личных данных сотрудников министерства обороны США, говорится в заявлении Национального криминального агентства Великобритании.

По сообщению британских СМИ, Ш.Кэффри совершил преступление в июне 2014 года, после чего выложил скриншоты личных данных сотрудников в свободный доступ в интернете.

Полиция арестовала Ш.Кэффри спустя девять месяцев после инцидента - в марте 2015 года. У него обнаружили украденные данные на жестких дисках, а также данные учетной записи, с которой была размещена украденная информация. До заседания суда британские власти не раскрывали его личность.

Пентагон оценил ущерб от атаки в $638 тыс.

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Тэги: БРИТАНИЯ, США, ПЕНТАГОН, ХАКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]