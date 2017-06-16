МОК и McDonald`s прекращают сотрудничество

Международный олимпийский комитет (МОК) и Макдональдс сообщили об окончании сотрудничества.

"МОК и McDonald`s объявили о том, что они взаимно согласились завершить партнерство", - говорится в заявлении МОК, опубликованном на сайте комитета в пятницу.

Управляющий директор телевидения и маркетинговых служб МОК Тимо Люмме выразил понимание в связи с тем, что в быстро меняющемся бизнес-ландшафте McDonald`s стремится сосредоточиться на различных бизнес-приоритетах. "По этим причинам мы совместно с McDonald`s решили окончить партнерство", - сказал Т.Люмме.

Детали расторжения контракта не разглашаются.

МОК пока не планирует искать замену партнера в категории продуктов питания и будет рассматривать эту категорию в более широком контексте существующих программ олимпийского маркетинга.

В МОК заверили, что имеют долгосрочные коммерческие партнерские отношения, и в текущем сезоне у него будут рекордные взносы. У МОК действует соглашение до 2020 года с Bridgestone, до 2024 года - с Panasonic и Toyota, до 2028 года - с Alibaba и до 2032 года - с Omega.