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Спорт 16.06.2017 15:49

МОК и McDonald`s прекращают сотрудничество

Международный олимпийский комитет (МОК) и Макдональдс сообщили об окончании сотрудничества.

"МОК и McDonald`s объявили о том, что они взаимно согласились завершить партнерство", - говорится в заявлении МОК, опубликованном на сайте комитета в пятницу.

Управляющий директор телевидения и маркетинговых служб МОК Тимо Люмме выразил понимание в связи с тем, что в быстро меняющемся бизнес-ландшафте McDonald`s стремится сосредоточиться на различных бизнес-приоритетах. "По этим причинам мы совместно с McDonald`s решили окончить партнерство", - сказал Т.Люмме.

Детали расторжения контракта не разглашаются.

МОК пока не планирует искать замену партнера в категории продуктов питания и будет рассматривать эту категорию в более широком контексте существующих программ олимпийского маркетинга.

В МОК заверили, что имеют долгосрочные коммерческие партнерские отношения, и в текущем сезоне у него будут рекордные взносы. У МОК действует соглашение до 2020 года с Bridgestone, до 2024 года - с Panasonic и Toyota, до 2028 года - с Alibaba и до 2032 года - с Omega.

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Тэги: МИР, МОК, КОМПАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]