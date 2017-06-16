Премьер Молдовы Филип осенью может посетить Азербайджан

Премьер-министр Молдовы Павел Филип может посетить Азербайджан осенью текущего года, сообщил журналистам молдаванский посол в Баку Георге Леука.
«Визит П.Филипа ожидается осенью 2017 года во время очередного заседания азербайджано-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству», - сказал Г.Леука.
По его словам, на данный момент стороны согласуют дату визита и повестку заседания МПК.
Ф.Исазаде
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