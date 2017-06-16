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Внешняя политика 16.06.2017 15:51

Премьер Молдовы Филип осенью может посетить Азербайджан

Премьер-министр Молдовы Павел Филип может посетить Азербайджан осенью текущего года, сообщил журналистам молдаванский посол в Баку Георге Леука.

«Визит П.Филипа ожидается осенью 2017 года во время очередного заседания азербайджано-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству», - сказал Г.Леука.

По его словам, на данный момент стороны согласуют дату визита и повестку заседания МПК.

Ф.Исазаде

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Тэги: МОЛДОВА, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]