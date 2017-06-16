Королевскую семью Великобритании приглашают в Екатеринбург на столетие убийства семьи Николая II

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман передал приглашение членам королевской семьи Великобритании посетить мероприятия, приуроченные к столетию расстрела семьи Романовых, который будет отмечаться в 2018 году, сообщает пресс-служба мэра.

Приглашение Е.Ройзман передал послу Великобритании в России Лори Бристоу.

"Поскольку британскую и российскую короны связывали кровные узы, Е.Ройзман через посла передал приглашение членам королевской семьи Великобритании присутствовать на мероприятиях, приуроченных к Царским дням в уральской столице", - говорится в сообщении.

Встреча главы города с представителем британской миссии состоялась в музее Мишы Брусиловского в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Свердловской области пройдут памятные мероприятия в связи со столетием со дня убийства семьи Николая II.

Фестиваль православной культуры "Царские дни" - ежегодное событие, приуроченное к дате расстрела императорской семьи и близких в июле 1918 года в Екатеринбурге. Программа начинается в июне, центральным мероприятием "Царских дней" станет крестный ход в ночь на 17 июля - от места расстрела семьи Николая II (Храм-на-Крови) до места ее захоронения в урочище Ганина Яма, собирающий тысячи паломников со всего света.

Члены царской семьи, а также доктор Евгений Боткин и трое слуг приняли мученическую кончину в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге.

В 2000 году РПЦ причислила к лику святых новомучеников и исповедников Российских Николая II, его супругу Александру Федоровну и пятерых детей, а в феврале 2016 года - Е.Боткина.