Баку и Брюссель рассчитывают осенью завершить согласование нового соглашения о стратегическом партнерстве – МИД Азербайджана

Очередной раунд переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом пройдет в июле, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«В июле состоится очередной раунд переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве между Баку и Евросоюзом. Об этом говорилось и на встрече в пятницу в Баку министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и комиссара Европейского Союза по расширению переговоров и политике европейского соседства Йоханнесом Ханом", - отметили в МИД.

В ходе встречи стоялось широкое обсуждение вопроса, связанного с очередным раундом переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, выражена надежда на завершение подготовки проекта документа к саммиту Восточного партнерства ЕС, который пройдет в ноябре текущего года.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Р.Бабаев