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Спорт 16.06.2017 16:12

Легендарный Пеле запустил в Москве часы обратного отсчета за год до старта ЧМ-2018

Часы, отсчитывающие время до старта чемпионата мира 2018 года по футболу в России, запущены на Манежной площади в Москве в пятницу.

Мероприятие также было приурочено к старту Кубка конфедераций 2017 года, матч-открытие которого состоится в субботу в Санкт-Петербурге, когда между собой сыграют сборные России и Новой Зеландии.

В акции принял участие трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле, а также коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп Ле Флок, которые запустили часы, изготовленные швейцарской компанией Hublot, официального хронометриста чемпионатов мира.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Чемпионат мира в 2018 году пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, ЧАСЫ, ФУТБОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]