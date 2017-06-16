Легендарный Пеле запустил в Москве часы обратного отсчета за год до старта ЧМ-2018

Часы, отсчитывающие время до старта чемпионата мира 2018 года по футболу в России, запущены на Манежной площади в Москве в пятницу.
Мероприятие также было приурочено к старту Кубка конфедераций 2017 года, матч-открытие которого состоится в субботу в Санкт-Петербурге, когда между собой сыграют сборные России и Новой Зеландии.
В акции принял участие трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле, а также коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп Ле Флок, которые запустили часы, изготовленные швейцарской компанией Hublot, официального хронометриста чемпионатов мира.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Чемпионат мира в 2018 году пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.
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