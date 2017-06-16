Евросоюз приветствует экономические реформы Азербайджана – Еврокомиссар Хан

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан приветствовал политику Азербайджана по диверсификации экономики.

«Мы приветствуем политику правительства Азербайджана по диверсификации экономики»,- написал Й.Хан в своем микроблоге в соцсети «Twitter».

Он отметил, что «расширение связей ключевой приоритет политики «Восточного партнерства».

Кроме того, Й.Хан, побывавший в Международном Бакинском морском торговом порту, также отметил, что порт может стать центральным хабом Евразии. «Впечатлен Бакинским международным морским портом, который имеет потенциал стать центральным транспортным и логистическим узлом Евразии», - написал Й.Хан.

Ф.Исазаде