Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.8971 RUR   0.0294 GBR   2.1738 TRY   0.4832

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.46 Brent   46.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 25° Завтра 16° 22° 18 Июн 18° 24° 19 Июн 21° 28°

Бизнес и законодательство 16.06.2017 16:15

Евросоюз приветствует экономические реформы Азербайджана – Еврокомиссар Хан

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан приветствовал политику Азербайджана по диверсификации экономики.

«Мы приветствуем политику правительства Азербайджана по диверсификации экономики»,- написал Й.Хан в своем микроблоге в соцсети «Twitter».

Он отметил, что «расширение связей ключевой приоритет политики «Восточного партнерства».

Кроме того, Й.Хан, побывавший в Международном Бакинском морском торговом порту, также отметил, что порт может стать центральным хабом Евразии. «Впечатлен Бакинским международным морским портом, который имеет потенциал стать центральным транспортным и логистическим узлом Евразии», - написал Й.Хан.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РЕФОРМЫ, ЕВРОПА, УДОВЛЕТВОРЕНИЕ


Похожие новости


Греция достигла предварительного соглашения с кредиторами об экономических реформах Баррозу призывает европейские страны продолжать сокращать долги и проводить реформы Международные кредиторы отмечают успешную реализацию реформ в Португалии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]