КНДР пообещала форсировать разработку ядерного оружия в ответ на ужесточение санкций США

КНДР намерена ускорить работу над своей ядерной программой в случае усиления санкций со стороны США, говорится в заявлении МИД КНДР, которое приводит в пятницу южнокорейское агентство "Ренхап".

В ответ на санкции КНДР "ускорит наращивание своего ядерного потенциала, чтобы искоренить агрессию и зло".

"Санкции и давление, оказываемое на КНДР со стороны США и зависимых от них государств, достигло максимума", - отмечается в нем.

В заявлении внешнеполитического ведомства Северной Кореи также отмечается, что США организовали косвенный бойкот в отношении иностранных физических и юридических лиц, имеющих связи с Пхеньяном. Также, по информации МИД КНДР, в санкционном списке США в настоящее время находятся 15 партийных и правительственных органов КНДР, 73 компании и 90 физических лиц.