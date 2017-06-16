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Дальнее зарубежье 16.06.2017 18:01

КНДР пообещала форсировать разработку ядерного оружия в ответ на ужесточение санкций США

КНДР намерена ускорить работу над своей ядерной программой в случае усиления санкций со стороны США, говорится в заявлении МИД КНДР, которое приводит в пятницу южнокорейское агентство "Ренхап".

В ответ на санкции КНДР "ускорит наращивание своего ядерного потенциала, чтобы искоренить агрессию и зло".

"Санкции и давление, оказываемое на КНДР со стороны США и зависимых от них государств, достигло максимума", - отмечается в нем.

В заявлении внешнеполитического ведомства Северной Кореи также отмечается, что США организовали косвенный бойкот в отношении иностранных физических и юридических лиц, имеющих связи с Пхеньяном. Также, по информации МИД КНДР, в санкционном списке США в настоящее время находятся 15 партийных и правительственных органов КНДР, 73 компании и 90 физических лиц.

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Тэги: КНДР, США, САНКЦИИ, РЕАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]