НФПП до сих пор выделил более 133 млн манатов на создание птицеводческих хозяйств в Азербайджане

Предприниматели в Азербайджане до сих пор получили по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) льготные кредиты на сумму 133,3 млн манатов для создания птицеводческих хозяйств, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
"До сих пор по линии НФПП предпринимателям выделены льготные кредиты на сумму 133,3 млн манатов для создания 40 птицеводческих хозяйств», - отметили в фонде.
В результате проведенных работ годовая производственная мощность птицеводческих хозяйств превысила 130 тыс. тонн мяса в год.
В 2016 году объем производства мяса птицы в Азербайджане составил 95,5 тыс. тонн, в том числе производство промышленным путем выросло в 2,5 раза – до 53,4 тыс. тонн. Производство яиц в республике в прошлом году увеличилось на 36,6% - до 1,6 млрд штук, в том числе промышленным путем – увеличилось на 48,8%, до 668,4 млн штук.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
А.Азизов
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