В ЕС хотели бы, чтобы США согласовывали с партнерами возможные новые санкции в отношении России - представитель Евросоюза

В Евросоюзе считают важным, чтобы США координировали возможные новые санкции в отношении России с международными партнерами.
"Мы знаем о законопроекте в Конгрессе США. Важно, чтобы возможные новые меры координировались между международными партнерами с целью обеспечить воздействие этих мер в международном масштабе и чтобы сохранялось единство между партнерами по вопросу в санкциях", - заявил в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель ЕС.
"Мы продолжим пристально следить за тем, как будут развиваться события в Конгрессе в этом отношении", - подчеркнул представитель, комментируя одобренный накануне Сенатом США законопроектом с новыми антироссийскими санкциями.
Сенатский законопроект, предусматривающий в том числе ужесточение антироссийских санкций в области энергетики, раскритиковали министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель и канцлер Австрии Кристиан Керн.
"Прежде всего, мы видим угрозу экстерриториальных санкций европейским предприятиям, которые занимаются выстраиванием энергообеспечения Европы", - говорилось в их совместном заявлении, распространенном 15 июня.
"Политические санкционные инструменты не должны быть в ущерб экономическим интересам. Предприятия Германии и Австрии и других европейских стран находятся под угрозой штрафа на рынке США, когда они участвуют в таких проектах, как Nord Stream 2, или финансируют их. Это приносит новые и негативные качества в европейско-американские отношения. Речь идет о конкурентоспособности нашей энергетической индустрии и о тысячах рабочих мест", - подчеркнули З.Габриэль и К.Керн.
"Энергообеспечение Европы - это дело Европы, а не Соединенных Штатов Америки!" - отмечалось в совместном заявлении.
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