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Дальнее зарубежье 16.06.2017 18:14

В ЕС хотели бы, чтобы США согласовывали с партнерами возможные новые санкции в отношении России - представитель Евросоюза

В Евросоюзе считают важным, чтобы США координировали возможные новые санкции в отношении России с международными партнерами.

"Мы знаем о законопроекте в Конгрессе США. Важно, чтобы возможные новые меры координировались между международными партнерами с целью обеспечить воздействие этих мер в международном масштабе и чтобы сохранялось единство между партнерами по вопросу в санкциях", - заявил в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель ЕС.

"Мы продолжим пристально следить за тем, как будут развиваться события в Конгрессе в этом отношении", - подчеркнул представитель, комментируя одобренный накануне Сенатом США законопроектом с новыми антироссийскими санкциями.

Сенатский законопроект, предусматривающий в том числе ужесточение антироссийских санкций в области энергетики, раскритиковали министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель и канцлер Австрии Кристиан Керн.

"Прежде всего, мы видим угрозу экстерриториальных санкций европейским предприятиям, которые занимаются выстраиванием энергообеспечения Европы", - говорилось в их совместном заявлении, распространенном 15 июня.

"Политические санкционные инструменты не должны быть в ущерб экономическим интересам. Предприятия Германии и Австрии и других европейских стран находятся под угрозой штрафа на рынке США, когда они участвуют в таких проектах, как Nord Stream 2, или финансируют их. Это приносит новые и негативные качества в европейско-американские отношения. Речь идет о конкурентоспособности нашей энергетической индустрии и о тысячах рабочих мест", - подчеркнули З.Габриэль и К.Керн.

"Энергообеспечение Европы - это дело Европы, а не Соединенных Штатов Америки!" - отмечалось в совместном заявлении.

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Тэги: ЕС, США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]