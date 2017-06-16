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Макроэкономика 16.06.2017 16:39

Спад ВВП Азербайджана в январе-мае составил 0,9%, ненефтяной сектор вырос на 2,3% - Госкомстат

Спад ВВП Азербайджана в январе-мае 2017 года составил 0,9%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 25 млрд 338,7 млн манатов.

Рост ненефтяного ВВП в январе-апреле 2017 года составил 2,3%, до 14 млрд 918,5 млн манатов.

Спад нефтяного ВВП в указанный период составил 6,5%, в номинальном выражении составив 10 млрд 420,2 млн манатов.

В структуре ВВП 44,1% пришлось на промышленность, 10,9% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 8,3% - на строительство, 7,3% - на транспорт и складское хозяйство, 3,3% - на АПК, 2,7% - на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,8% - сферу информации и связи, 14,5% - на другие сферы, 7,1% - на налоги.

ВВП на душу населения за январь-май составил 2,610 тыс. манатов (спад на 2%).

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,1%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВВП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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