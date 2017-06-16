Спад ВВП Азербайджана в январе-мае составил 0,9%, ненефтяной сектор вырос на 2,3% - Госкомстат

Спад ВВП Азербайджана в январе-мае 2017 года составил 0,9%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 25 млрд 338,7 млн манатов.
Рост ненефтяного ВВП в январе-апреле 2017 года составил 2,3%, до 14 млрд 918,5 млн манатов.
Спад нефтяного ВВП в указанный период составил 6,5%, в номинальном выражении составив 10 млрд 420,2 млн манатов.
В структуре ВВП 44,1% пришлось на промышленность, 10,9% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 8,3% - на строительство, 7,3% - на транспорт и складское хозяйство, 3,3% - на АПК, 2,7% - на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,8% - сферу информации и связи, 14,5% - на другие сферы, 7,1% - на налоги.
ВВП на душу населения за январь-май составил 2,610 тыс. манатов (спад на 2%).
Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.
В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,1%.
Н.Аббасова
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