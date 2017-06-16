Президент США Дональд Трамп в пятницу вновь подверг критике публикующие "фейковые" новости о нем американские СМИ, отметив эффективность использования им социальных сетей для передачи информации.

"Сообщающие фейковые новости СМИ ненавидят, когда я использую то, что на деле оказывается моими очень мощными социальными сетями - более 100 млн человек (подписаны на Д.Трампа в соцсетях - ИФ)! Я могу таким образом действовать без них (без СМИ - ИФ)", - написал президент США в своем "Твиттере".

Д.Трамп является активным пользователем, в частности, на его микроблог в "Твиттере" подписаны свыше 32 млн человек, в "Фейсбуке" - более 23 млн человек.