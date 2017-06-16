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Дальнее зарубежье 16.06.2017 18:34

Президент США считает соцсети эффективным инструментом для борьбы с "фейковыми" новостями

Президент США Дональд Трамп в пятницу вновь подверг критике публикующие "фейковые" новости о нем американские СМИ, отметив эффективность использования им социальных сетей для передачи информации.

"Сообщающие фейковые новости СМИ ненавидят, когда я использую то, что на деле оказывается моими очень мощными социальными сетями - более 100 млн человек (подписаны на Д.Трампа в соцсетях - ИФ)! Я могу таким образом действовать без них (без СМИ - ИФ)", - написал президент США в своем "Твиттере".

Д.Трамп является активным пользователем, в частности, на его микроблог в "Твиттере" подписаны свыше 32 млн человек, в "Фейсбуке" - более 23 млн человек.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СМИ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]