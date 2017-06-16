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Внешняя политика 16.06.2017 17:13

Рухани заверил Алиева в дальнейшем углублении сотрудничества между Тегераном и Баку

Президент Ирана Хасан Рухани уверен в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества с Азербайджаном.

«Уверен, что в результате усилий, предпринимаемых с учетом общих интересов наших народов, прекрасные дружеские отношения между нашими странами будут углубляться в направлении обеспечения взаимных интересов в двустороннем, региональном и на международном уровнях», - подчеркнул Х.Рухани в своем послании на имя президента Азербайджана Ильхама Алиев по случаю 25-летия установления дипотношений между странами.

Президент Ирана пожелал азербайджанскому лидеру крепкого здоровья и успехов, процветания азербайджанскому государству и народу.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]