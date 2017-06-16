Рухани заверил Алиева в дальнейшем углублении сотрудничества между Тегераном и Баку

Президент Ирана Хасан Рухани уверен в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества с Азербайджаном.

«Уверен, что в результате усилий, предпринимаемых с учетом общих интересов наших народов, прекрасные дружеские отношения между нашими странами будут углубляться в направлении обеспечения взаимных интересов в двустороннем, региональном и на международном уровнях», - подчеркнул Х.Рухани в своем послании на имя президента Азербайджана Ильхама Алиев по случаю 25-летия установления дипотношений между странами.

Президент Ирана пожелал азербайджанскому лидеру крепкого здоровья и успехов, процветания азербайджанскому государству и народу.

Р.Бабаев