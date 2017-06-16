"Шереметьево" начало обслуживать рейсы иранской Qeshm Air

Московский аэропорт "Шереметьево" начал обслуживать рейсы из Тегерана иранской авиакомпании Qeshm Air.

"Сезонная программа чартерных перевозок по маршруту Тегеран-Москва-Тегеран продлится с 16 июня по 22 сентября 2017 г.", - сообщает управляющая компания АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ).

Перевозчик планирует выполнять полеты до шести раз в неделю. На маршруте будет курсировать самолет A300-600 емкостью 290 кресел.

"Аэропорт "Шереметьево" ожидает существенного роста пассажирских перевозок между Россией и Ираном. Это связано с упрощением визового режима для групповых туристов и продвижением России на иранском туристическом рынке", - говорится в сообщении МАШ.