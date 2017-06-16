Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в I квартале сохранились на уровне $1,6 млрд - ЦБ

Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в I-ом квартале 2017 года составили $1,6 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В январе-марте 2016 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили также $1,6 млрд.

По данным платежного баланса, 80,9% прямых иностранных инвестиций за отчетный период пришлось в нефтегазовый сектор.

В ненефтяной сектор объем прямых иностранных инвестиций за I-ый квартал 2017 года составил $310,3 млн (рост на 31,1%), удельный вес – 19,1%.

Согласно данным ЦБА, в январе-марте текущего года азербайджанские компании осуществили за рубежом прямых инвестиций на сумму $531,5 млн (спад на 31%), в том числе в нефтегазовый сектор - $453,2 млн (спад на 18,9%), в прочие сектора - $78,3 млн (спад в 2,7 раза).

С 2013 года Центробанк Азербайджана изменил структуру платежного баланса на основе последних рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ). В связи с этим структура платежного баланса состоит из чистых финансовых активов и обязательств.

В целом, чистые финансовые активы по итогам I-го квартала 2017 года составили $2 млрд 346,4 млн (спад на 23,3%), обязательства - $2 млрд 654,4 млн (рост в 2,3 раза).

Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016 году составили $7,3 млрд и сократились на 2,7%.

А.Азизов