DemirBank отбирает подрядчика для страхования финансовых рисков в 2017г

Азербайджанский «DemirBank» отбирает подрядчика для страхования финансовых рисков в 2017 году, отмечается в объявлении банка.
Отбор проводится методом открытого тендера, по двум лотам.
Первый лот предполагает комплексное банковское страхование (BBB), страхование от компьютерных преступлений, от фрода по банковским картам и т.д., второй лот – страхование от кражи или уничтожения третьими лицами наличных средств банка.
Тендерные предложения принимаются до 16 июля.
DemirBank образован в 1989 году и входит в десятку ведущих банков республики. Акционерами банка являются более 850 физических и юридических лиц. Среди акционеров - Европейский банк реконструкции и развития (25%+1 акция), Голландская финансовая компания развития (FMO, 10%).
А.Ахундов
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