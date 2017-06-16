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Финансы 16.06.2017 17:24

DemirBank отбирает подрядчика для страхования финансовых рисков в 2017г

Азербайджанский «DemirBank» отбирает подрядчика для страхования финансовых рисков в 2017 году, отмечается в объявлении банка.

Отбор проводится методом открытого тендера, по двум лотам.

Первый лот предполагает комплексное банковское страхование (BBB), страхование от компьютерных преступлений, от фрода по банковским картам и т.д., второй лот – страхование от кражи или уничтожения третьими лицами наличных средств банка.

Тендерные предложения принимаются до 16 июля.

DemirBank образован в 1989 году и входит в десятку ведущих банков республики. Акционерами банка являются более 850 физических и юридических лиц. Среди акционеров - Европейский банк реконструкции и развития (25%+1 акция), Голландская финансовая компания развития (FMO, 10%).

А.Ахундов

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Тэги: DEMIRBANK, СТРАХОВЩИК, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]