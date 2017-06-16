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Дальнее зарубежье 16.06.2017 19:02

Трамп подтвердил, что в США расследуют обстоятельства увольнения им Коми с поста главы ФБР

Президент США Дональд Трамп подтвердил в пятницу, что в его отношении ведется расследование, касающееся обстоятельств увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР.

"Человек, который попросил меня уволить директора ФБР, теперь ведет в отношении меня расследование в связи с тем, что я уволил директора ФБР! Это охота на ведьм", - написал он в "Твиттере".

Ранее Д.Трамп объяснял, что отправил в отставку Дж.Коми, получив соответствующую рекомендацию Минюста США.

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Тэги: США, ТРАМП, ФБР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]