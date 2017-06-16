Трамп подтвердил, что в США расследуют обстоятельства увольнения им Коми с поста главы ФБР

Президент США Дональд Трамп подтвердил в пятницу, что в его отношении ведется расследование, касающееся обстоятельств увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР.

"Человек, который попросил меня уволить директора ФБР, теперь ведет в отношении меня расследование в связи с тем, что я уволил директора ФБР! Это охота на ведьм", - написал он в "Твиттере".

Ранее Д.Трамп объяснял, что отправил в отставку Дж.Коми, получив соответствующую рекомендацию Минюста США.