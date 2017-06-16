Служба госбезопасности Швеции констатирует резкий рост числа исламских экстремистов

Число исламских экстремистов в Швеции резко увеличилось за последние несколько лет, об этом сообщил глава службы государственной безопасности Швеции СЭПО Андерс Турнберг в интервью шведскому агентству ТТ.

"Мы бы сказали, что (число исламских экстремистов в Швеции - ИФ) возросло от нескольких сотен до нескольких тысяч", - заявил он.

"Мы никогда не видели ничего подобного... Это новая норма и то, что круги экстремистов растут - это историческая проблема", - добавил А.Турнберг.

При этом глава СЭПО подчеркнул, что служба безопасности не видит оснований полагать, что большинство этих экстремистов имеют возможность или даже хотят совершать террористические атаки в Швеции.

Причиной резкого роста числа экстремистов А.Турнберг назвал активную пропаганду террористической группировки "Исламское государство" , которая объединила различные группы исламских экстремистов.

В свою очередь министр внутренних дел Швеции Андерс Игеман выразил обеспокоенность в связи с информацией о росте числа исламских экстремистов. Он отметил, что рост популярности экстремистской идеологии наблюдается уже на протяжении нескольких лет, в особенности в связи с войной в Сирии.