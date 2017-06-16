Служба госбезопасности Швеции констатирует резкий рост числа исламских экстремистов

Число исламских экстремистов в Швеции резко увеличилось за последние несколько лет, об этом сообщил глава службы государственной безопасности Швеции СЭПО Андерс Турнберг в интервью шведскому агентству ТТ.
"Мы бы сказали, что (число исламских экстремистов в Швеции - ИФ) возросло от нескольких сотен до нескольких тысяч", - заявил он.
"Мы никогда не видели ничего подобного... Это новая норма и то, что круги экстремистов растут - это историческая проблема", - добавил А.Турнберг.
При этом глава СЭПО подчеркнул, что служба безопасности не видит оснований полагать, что большинство этих экстремистов имеют возможность или даже хотят совершать террористические атаки в Швеции.
Причиной резкого роста числа экстремистов А.Турнберг назвал активную пропаганду террористической группировки "Исламское государство" , которая объединила различные группы исламских экстремистов.
В свою очередь министр внутренних дел Швеции Андерс Игеман выразил обеспокоенность в связи с информацией о росте числа исламских экстремистов. Он отметил, что рост популярности экстремистской идеологии наблюдается уже на протяжении нескольких лет, в особенности в связи с войной в Сирии.
Баку и Богота заинтересованы в расширении торгово-экономического сотрудничества
Президент Алиев утвердил азербайджанский состав межправкомиссии с Израилем
Рухани заверил Алиева в дальнейшем углублении сотрудничества между Тегераном и Баку
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале 2017г составил $380 млн против дефицита в $432 млн годом ранее – ЦБ
DemirBank отбирает подрядчика для страхования финансовых рисков в 2017г
Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в I квартале сохранились на уровне $1,6 млрд - ЦБ
Пожарные эвакуировали в Сумгайыте 25 жильцов общежития, в котором возник пожар – МЧС Азербайджана
Президент Алиев распорядился о реорганизации Азербайджанского университета языков
Легендарный Пеле запустил в Москве часы обратного отсчета за год до старта ЧМ-2018
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
«Мой час» - новый безлимитный интернет-пакет от Bakcell
В РИКЦ в Баку прошла творческая встреча с писателем-фантастом Александром Хакимовым
Реформы в системе медицинского страхования обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»