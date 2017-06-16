Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале 2017г составил $380 млн против дефицита в $432 млн годом ранее – ЦБ

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за I-ый квартал 2017 года составил $380 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.
Как сообщалось ранее, дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за первый квартал 2016г составил $432,1 млн.
Согласно платежному балансу, профицит по нефтегазовому сектору за первый квартал 2017 года составил $1,5 млрд, тогда как по ненефтяному сектору дефицит составил $1,1 млрд.
По данным ЦБА, в первом квартале 2017 года объем внешнеторгового оборота составил $5,2 млрд и Азербайджан имел во внешней торговле профицит на уровне $1,9 млрд. При этом 12,5% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 87,5% - на страны дальнего зарубежья.
В структуре экспорта, объем которого составил $3,6 млрд, на нефтегазовую продукцию пришлось 92,9% от общего объема товарного экспорта Азербайджана. При этом непосредственный экспорт нефти и нефтепродуктов составил $2,9 млрд.
В структуре импорта, объем которого составил $1,7 млрд, на потребительские товары пришлось $864 млн.
А.Ахундов
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