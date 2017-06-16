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Макроэкономика 16.06.2017 17:46

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале 2017г составил $380 млн против дефицита в $432 млн годом ранее – ЦБ

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за I-ый квартал 2017 года составил $380 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за первый квартал 2016г составил $432,1 млн.

Согласно платежному балансу, профицит по нефтегазовому сектору за первый квартал 2017 года составил $1,5 млрд, тогда как по ненефтяному сектору дефицит составил $1,1 млрд.

По данным ЦБА, в первом квартале 2017 года объем внешнеторгового оборота составил $5,2 млрд и Азербайджан имел во внешней торговле профицит на уровне $1,9 млрд. При этом 12,5% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 87,5% - на страны дальнего зарубежья.

В структуре экспорта, объем которого составил $3,6 млрд, на нефтегазовую продукцию пришлось 92,9% от общего объема товарного экспорта Азербайджана. При этом непосредственный экспорт нефти и нефтепродуктов составил $2,9 млрд.

В структуре импорта, объем которого составил $1,7 млрд, на потребительские товары пришлось $864 млн.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАЛАНС, ПЛАТЕЖНЫЙ, ПРОФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]