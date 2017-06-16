Высший госсовет Союза России и Белоруссии состоится 30 июня

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства РФ и Белоруссии состоится в конце июня, сообщил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков в ходе заседания Совета министров Союзного государства.
"Вопросы, которые мы сегодня рассмотрим, решения, которые мы сегодня примем, будут в дальнейшем вынесены на заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоится в ближайшее время, 30 июня", - сказал А.Кобяков.
ВГС является высшим органом Союзного государства. В его состав входят президенты РФ и Белоруссии, главы правительств, а также руководители палат парламентов двух стран.
По словам А.Кобякова, повестка заседания Совмина предусматривает реализацию союзных программ, прогнозные балансы спроса и предложения по важнейшим видам продукции, индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов, формирование единого научно-технологического пространства, функционирование объединенной транспортной системы, развитие малого и среднего бизнеса.
"Эти вопросы предварительно согласованы, по ним предлагается принять соответствующие решения", - белорусский премьер.
"В концептуальном плане на ближайшую перспективу представляется целесообразным обратить особое внимание на разработку документа о приоритетных направлениях и первоочередных задачах развития Союзного государства на 2018-2022 годы. Считаю, что этот документ должен иметь конкретный прикладной характер и отвечать насущным стоящим перед нами задачам", - отметил премьер Белоруссии.
Он отметил, что, в частности, стороны наметили конкретные меры по техническому решению задач, которые позволят обеспечить свободное перемещение граждан РФ и Белоруссии через российские воздушные пункты пропуска.
"Также, я уверен, будет найдено решение о признании национальных водительских удостоверений на территории Союзного государства", - сказал А.Кобяков.
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