Тегеран расценивает новые американские санкции как нарушение соглашения по иранской ядерной программе - советник лидера Ирана

Советник руководителя Исламской республики Иран Али Акбар Велаяти заявил, что проект расширения Вашингтоном санкций против Ирана противоречит соглашению по ядерной программе Тегерана, приводят слова советника иранские СМИ.
"Меры сената США, без всяких сомнений, являются нарушением и духа, и буквы Совместного всеобъемлющего плана действий (соглашения по ядерной программе - ИФ)", - сказал он.
По словам советника, иранский комитет, в задачу которого входит надзор за исполнением соглашения, проверит действия сената и даст "подобающий ответ".
"Вводя больше санкций против Ирана, США пытаются прикрыть неоднократные поражения, которые (США - ИФ) получили от Ирана в Ираке и Сирии", - добавил А.А.Велаяти.
Ранее сообщалось, что сенат США проголосовал за законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана и России.
Теперь законопроект должен быть одобрен нижней палатой Конгресса, а затем передан на подписание президенту США Дональду Трампу.
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