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Дальнее зарубежье 16.06.2017 20:35

Экс-госсекретарь США выступает за поставки Украине оборонительного оружия

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Национального демократического института США (НДИ) во главе с председателем совета директоров этой организации, бывшим государственным секретарем США Мадлен Олбрайт.

"Мадлен Олбрайт подчеркнула важность предоставления Украине оборонительного оружия с целью обеспечения законного права суверенного государства на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины.

Во время встречи П.Порошенко проинформировал представителей НДИ о дальнейшем обострении ситуации в Донбассе.

"В связи с этим была отмечена необходимость сохранения санкций в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым", - сообщает пресс-служба украинского президента.

М.Олбрайт - американский дипломат и политик, в 1997-2001 годах занимала должность госсекретаря США, ныне возглавляет совет директоров Национального демократического института США.

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Тэги: УКРАИНА, США, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]