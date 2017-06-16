Экс-госсекретарь США выступает за поставки Украине оборонительного оружия

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Национального демократического института США (НДИ) во главе с председателем совета директоров этой организации, бывшим государственным секретарем США Мадлен Олбрайт.
"Мадлен Олбрайт подчеркнула важность предоставления Украине оборонительного оружия с целью обеспечения законного права суверенного государства на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины.
Во время встречи П.Порошенко проинформировал представителей НДИ о дальнейшем обострении ситуации в Донбассе.
"В связи с этим была отмечена необходимость сохранения санкций в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым", - сообщает пресс-служба украинского президента.
М.Олбрайт - американский дипломат и политик, в 1997-2001 годах занимала должность госсекретаря США, ныне возглавляет совет директоров Национального демократического института США.
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