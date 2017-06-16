Президент Алиев утвердил азербайджанский состав межправкомиссии с Израилем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в пятницу азербайджанский состав Межправительственной комиссии с Израилем, сообщает пресс-служба главы государства.
Сопредседателем Межправкомиссии с азербайджанской стороны назначен министр образования Микаил Джаббаров.
В состав комиссии вошли замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, замминистра экономики Сахиль Бабаев, замминистра оборонной промышленности Яхъя Мусаев. Кроме того в состав комиссии вошли также представители министерств энергетики, сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, здравоохранения, культуры и туризма, Государственного таможенного комитета, Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам, Госкомитета по работе с диаспорой, Государственной администрации гражданской авиации, Центробанка, Национальной Академии Наук Азербайджана.
Р.Бабаев
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