Президент Алиев утвердил азербайджанский состав межправкомиссии с Израилем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в пятницу азербайджанский состав Межправительственной комиссии с Израилем, сообщает пресс-служба главы государства.

Сопредседателем Межправкомиссии с азербайджанской стороны назначен министр образования Микаил Джаббаров.

В состав комиссии вошли замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, замминистра экономики Сахиль Бабаев, замминистра оборонной промышленности Яхъя Мусаев. Кроме того в состав комиссии вошли также представители министерств энергетики, сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, здравоохранения, культуры и туризма, Государственного таможенного комитета, Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам, Госкомитета по работе с диаспорой, Государственной администрации гражданской авиации, Центробанка, Национальной Академии Наук Азербайджана.

Р.Бабаев