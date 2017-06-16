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Внешняя политика 16.06.2017 19:01

Президент Алиев утвердил азербайджанский состав межправкомиссии с Израилем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в пятницу азербайджанский состав Межправительственной комиссии с Израилем, сообщает пресс-служба главы государства.

Сопредседателем Межправкомиссии с азербайджанской стороны назначен министр образования Микаил Джаббаров.

В состав комиссии вошли замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, замминистра экономики Сахиль Бабаев, замминистра оборонной промышленности Яхъя Мусаев. Кроме того в состав комиссии вошли также представители министерств энергетики, сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, здравоохранения, культуры и туризма, Государственного таможенного комитета, Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам, Госкомитета по работе с диаспорой, Государственной администрации гражданской авиации, Центробанка, Национальной Академии Наук Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]