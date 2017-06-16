Пожарные эвакуировали в Сумгайыте 25 жильцов общежития, в котором возник пожар – МЧС Азербайджана

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана эвакуировали 25 жильцов пятиэтажного общежития в городе Сумгайыт, в котором в пятницу возник пожар, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пожар возник в коридоре четвертого этажа пятиэтажного общежития, расположенного в городе Сумгайыт. Пожарные спасли от огня трех жителей общежития и еще 25 человек эвакуировали», - говорится в сообщении МЧС.

Огонь уничтожил горящие конструкции на кухне, расположенной в коридоре.

«Пожар был потушен в 16:55 часов», - отмечает пресс-служба ведомства.

Р.Бабаев