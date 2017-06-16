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Происшествия 16.06.2017 19:59

Пожарные эвакуировали в Сумгайыте 25 жильцов общежития, в котором возник пожар – МЧС Азербайджана

Сотрудники службы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана эвакуировали 25 жильцов пятиэтажного общежития в городе Сумгайыт, в котором в пятницу возник пожар, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пожар возник в коридоре четвертого этажа пятиэтажного общежития, расположенного в городе Сумгайыт. Пожарные спасли от огня трех жителей общежития и еще 25 человек эвакуировали», - говорится в сообщении МЧС.

Огонь уничтожил горящие конструкции на кухне, расположенной в коридоре.

«Пожар был потушен в 16:55 часов», - отмечает пресс-служба ведомства.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЖАР, ЖИЛЬЦЫ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]