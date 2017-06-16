Умер экс-канцлер ФРГ Коль - СМИ

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет в своем доме в городе Людвигсхафен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), сообщает в пятницу газета "Бильд".
Г.Коль занимал пост канцлера с 1982 по 1998 годы, также он на протяжении долгих лет был председателем партии Христианско-демократический союз Германии. О причинах смерти пока не сообщается.
При Г.Коле состоялось объединение Германии, поэтому его называли канцлером единства.
Гельмут Йозеф Михаэль Коль родился в городе Людвигсхафен-ам-Райн 3 апреля 1930 в католической семье. В конце Второй мировой войны Г.Коль был мобилизован, однако не участвовал в военных действиях.
Бывший канцлер поступил на юридический факультет Франкфуртского университета в 1950 году, но год спустя перевелся Гейдельбергский университет, где изучал историю и общественно-политические науки.
После окончания учебы в 1956 году работал научным сотрудником в Институте имени Альфреда Вебера при Гейдельбергском университете, в 1958 году защитил кандидатскую диссертацию. Г.Коль вступил в ХДС союз еще в школе, в 1946 году и стал соучредителем "Молодежного союза" в своём родном Людвигсхафене.
В 1953 году Г.Коль стал членом правления ХДС в Рейнланд-Пфальце, а в 1955 году вошёл в состав правления ХДС в Рейнланд-Пфальце, в 1960-1969 годах руководил фракцией ХДС в городском совете Людвигсхафена.
Заняв пост председателя партии ХДС в Рейнланд-Пфальце в 1966 году, Г.Коль получил пост премьер-министра земли. В 1973 году Г.Коль получил пост председателя ХДС и сохранил этот пост за собой до 1998 года.
Г.Коль был избран федеральным канцлером Германии 1 октября 1982 года в связи с вотумом недоверия тогдашнему федеральному канцлеру Гельмуту Шмидту. В 1989 году после падения Берлинской стены Г.Коль выступил с инициативой о воссоединении ФРГ и ГДР, которое произошло в октябре 1990 года.
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