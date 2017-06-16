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Дальнее зарубежье 16.06.2017 21:09

Еврокомиссия может оштрафовать Google на 1 млрд евро - СМИ

Европейская комиссия может оштрафовать американскую компанию Google, входящую в холдинг Alphabet, на 1 млрд евро, что станет рекордным штрафом, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Как ожидается, решение по делу о злоупотреблении компанией доминирующем положением на рынке при создании сервиса Google Shopping ("Google Покупки") будет объявлено в ближайшие недели, отмечает издание.

Alphabet по итогам 2016 года получила выручку в районе $90 млрд, то есть штраф может составить почти 10% доходов. Однако у компании есть деньги на подобные выплаты: свободные средства на конец марта текущего года превышали $90 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ЕВРОКОМИССИЯ, GOOGLE, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]