Еврокомиссия может оштрафовать Google на 1 млрд евро - СМИ

Европейская комиссия может оштрафовать американскую компанию Google, входящую в холдинг Alphabet, на 1 млрд евро, что станет рекордным штрафом, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Как ожидается, решение по делу о злоупотреблении компанией доминирующем положением на рынке при создании сервиса Google Shopping ("Google Покупки") будет объявлено в ближайшие недели, отмечает издание.

Alphabet по итогам 2016 года получила выручку в районе $90 млрд, то есть штраф может составить почти 10% доходов. Однако у компании есть деньги на подобные выплаты: свободные средства на конец марта текущего года превышали $90 млрд.